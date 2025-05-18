Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde dün ve bugün sabah saatlerinde meydana gelen beş kazada da sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazalarda yaralanan olmazken, 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 04.00 sıralarında, PU 174 plakalı salon aracıyla Gazimağusa istikametine doğru seyreden Fehim Gök (E-24), Raf Dünyası isimli iş yeri önlerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve trafik levhasına çarptı. Sürücünün 62 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi. Kazada yaralanan olmadı.

- Salamis ve Mimoza otelleri arasında karşı şeride geçen sürücü karşıdan gelen araca çarptı

Salamis Otel ile Mimoza Otel arasında bulunan isimsiz sokakta, dün saat 15.30 sıralarında yaşanan kazada ise, 97 mlgr alkollü olduğu tespit edilen İsmail Güneş (E-53), FU 438 plakalı aracıyla güney istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli virajda yolun sağına geçerek karşıdan gelen Mehmet Nasıfoğluları (E-52) yönetimindeki ZH 737 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

- Gazimağusa’da alkollü sürücü önünde aracı geçmeye çalışırken kaza yaptı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda dün saat 17.45 sıralarında meydana gelen başka bir kazada, 89 mlgr alkol tesiri altındaki Osman Akın (E-30), YG 694 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyrederken, önünde ilerleyen Kubilay Akkoyun (E-38) yönetimindeki EU 088 plakalı aracın dikkatsizce solundan geçmeye çalıştı; aracın sol arka yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

- Anafartalar Caddesi’nde dikkatsiz sürücü önde duran araca çarptı

Gazimağusa Barbaros Sokak’ta dün saat 21.00 sıralarında ise, batı istikametine doğru seyreden Salih Kınık (E-42), Anafartalar Caddesi kavşağına geldiği sırada önünde duran araca çarptı. 97 mlgr alkollü olduğu belirlenen Kınık’ın, UN 809 plakalı aracı kullanan Hacer Buruk’un (K-42) aracına arkadan çarptığı açıklandı. Kazada yaralanan olmadı.

- Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa Aydınlık Sokak’ta bugün saat 02.40 sıralarında meydana gelen kazada ise, 145 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Celal Bener (E-40), FU 199 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan RN 384 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Bener tutuklandı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.