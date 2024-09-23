Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, “27 Eylül Dünya Turizm Günü”nün bu yıl “Turizm ve Barış’’ sloganıyla kutlanacağını bildirdi.

Karlıtaş, yayımladığı mesajda, gün dolayısıyla 27 Eylül Cuma günü, Lefke Turizm Derneği öncülüğünde saat 17.00’den itibaren etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Gemikonağı sahilinde yer alacak etkinlikler kapsamında, saat 17.00’de Bağlıköy kavşağındaki Muflon Heykeli'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Oral Güvenlik katkılarıyla yeniden düzenlenen heykel açılışı sonrasında saat 17.30’da, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, Lefke Belediyesi Halk Dansları gösterisi ve izaz ikramlar yapılacak.

Karlıtaş, 27 Eylül’ün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün aldığı karar uyarınca, 1980 yılından beridir kutlandığını ifade ederek, Dünya Turizm Günü'nün ana amacının; “tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulamak” olduğunu kaydetti.

Lefke ilçesinde 2010 senesinden beri faaliyet gösteren Lefke Turizm Derneği'nin, kırsal turizmin geliştirilmesi, tarım-turizm ilişkisi, tarih, kültür ve doğanın korunması ve özellikli köylerin karakteristik özellikleriyle markalaşmasının turizmdeki en önemli hedeflerden biri olduğuna işaret eden Karlıtaş, Lefke İmar Planı'nın en erken sürede hayata geçmesi gerektiğini vurguladı ve Dünya Turizm Günü'nü kutladı.