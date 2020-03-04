:Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu.

Brezilya basınındaki haberlere göre, ülkenin en büyük kentlerinden Sao Paulo'daki aşırı yağışlar, can kayıplarına neden oldu.

Sivil Savunma yetkililerinin açıklamalarına göre, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışlarda, 10 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi ise kayboldu.

Bir aileyi kurtarmaya çalışırken 2 itfaiyeci de hayatını kaybetti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.