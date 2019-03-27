128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

    

Dünya, ünlü Instagram fenomeni Ariana Omipi'nin değişimini konuşuyor.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Yeni Zelandalı Ariana Omipi hayatı boyunca sağlıklı bir yaşam istedi ancak yemeklere olan bağımlılığı onu sürekli engelledi.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Azmeden Ariana 2014 yılında keto ve low karbonhidrat diyeti yaptı ve sadece 11 ayda 126 kilodan 68 kiloya düştü.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Genç kadın 58 kiloluk büyük değişimini Instagram'daki yüz binlerce takipçisi ile paylaştı ve başarısının sırrını anlattı.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Ancak işler yolunda gitmedi ve yeme bağımlılığı 2018'de tekrardan kendini gösterdi.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

2018 yılının başında tüm kilolarını geri aldı üstüne 10 kilogram eklendi.

 devamı aşağıda 

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Bu şekilde devam edemeyeceğini anlayan Ariana 2018'in Mart ayında mide küçültme ameliyatı oldu.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Genç kadın ameliyat sonrası tekrardan düzenli yaşam için çaba göstermeye başladı.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Ariana tekrardan spora da başladı.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Genç kadın öğünlerine dikkat etmeye ve fazla yememeye dikkat etti.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

1 yılın sonunda Ariana tekrardan 68 kilo verdi.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Genç kadın şimdi haftada iki kez 45 dakika boyunca kişisel bir eğitmenle çalışıyor ve kardiyo ile ağırlıklar kaldırıyor.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Ariana sosyal medya hesabında tekrardan kilo verme hikayesini ve günlük öğünlerini paylaşmaya başladı.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

Genç kadın "Bu yıl benim için fiziksel görünüm ve kilo kaybının çok ötesine dönüştü. Geleceğim konusunda heyecanlı ve mutluyum" diyerek mutluluğun da paylaştı.

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

İşte Ariana'nın ilham verici değişiminden kareler...

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

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128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

128 kilodan 68'e düştü, sonra hepsini geri aldı... Ünlü fenomenin son halini görenler tanıyamıyor

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