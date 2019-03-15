2 camiye terör saldırısı: 49 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda biri kadın 4 kişi yakalandı. Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. ( Diederik van Heyningen - Anadolu Ajansı )

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından cuma namazı esnasında terör saldırısı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, silahlı terör saldırılarında yaşamını yitirenlerinin sayısının 49'a yükseldiğini bildirdi.

Bush, yaptığı basın toplantısında, 20'li yaşlarında bir kişinin cinayet suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağını belirtti.

Bir araçta iki el yapımı patlayıcının bulunduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Bush, patlayıcılardan birinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ardern: En az 20 kişi yaralandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı. Ardern, terör saldırılarında en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti.

'Teröristlerin hiçbiri güvenlik birimlerinin takip listesinde yoktu'

Ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını ifade eden Ardern, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti.

Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada ise "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." demişti.

Polisten Uyarı

Yeni Zelanda Polisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Polis yetkilisi Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Operasyonlar sürüyor

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush ise saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yolların kapatıldığını söyledi. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belirtildi.

'Siyah giyinmiş bir adam'

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Avustralya Başbakanı Morrison: Saldırganlardan biri Avustralya vatandaşı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

'Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz'

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz." dedi.

Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında şu ana kadar Türk vatandaşı bulunmadığı bilgisi ulaştığını aktaran Büyükelçi Ergin, "Çok dar bir bilgi var şu aşamada. Hala operasyonlar devam ettiği için bir yetkililer kesinlikle şu aşamada operasyonlara bir şey getirmemek için henüz resmi bilgi aktarmıyorlar." diye konuştu.