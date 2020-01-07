20 yıl önce satın alınan McDonald’s hamburgeri, paketinden bozulmadan çıktı

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan bir adam, 20 yıl önce ünlü fast-food zinciri McDonald’s’tan aldığı hamburgerin paketini açtı. Paylaşılan görüntülerde, hamburgerin aradan geçen zamana rağmen fiziksel anlamda herhangi bir değişim yaşamadığı görülüyor.

1999 yılının temmuz ayında popüler fast-food zinciri McDonald’s’tan satın aldığı hamburgeri hala saklayan David Whipple adındaki bir adam, 20 yıl sonra paketin kapağını kaldırmaya karar verdi. Hamburgeri asıl satın alma amacının koruyucu maddelerin bozulma üzerindeki etkilerini göstermek olduğu söyleyen Whipple, görüntüsünde herhangi bir anormallik olmayan hamburgerin karton gibi koktuğunu söylüyor.

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Whipple’in 20 yıl önce satın aldığı bu McDonald’s hamburgeri, aslında ilk olarak 2013’te ortaya çıkmıştı. O zaman 14 yaşında olan hamburgerin paketini açan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Whipple, dünya çapında viral olmuştu. Hamburgerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bir kez daha paketi açan Amerikalı adam, geçen sefer olduğu gibi ne küf ne de mantara rastladı.

Emektar hamburgeri bir teneke içinde sakladığını belirten Whipple, hamburgerdeki turşunun tamamen yok olduğunu; ancak ekmeğin ve köftenin sapasağlam olduğunu söylüyor. Elbette bu, hamburgerin yenebilir halde olduğu anlamına gelmiyor. Hamburgerin 20 yaşında olduğunu kanıtlamak için sakladığı McDonald’s fişini de gösteren Whipple, altı yılın ardından bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.