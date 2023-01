2023 Oscar adayları belli oldu: "Everything Everywhere All At Once" 11 dalda aday

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu sene 12 Mart'ta yapılacak törende En İyi Film dalında yarışacak filmler arasında 'All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water" ve Top GunMaverick" de bulunuyor.

Altın Küre ödüllü "Everything Everywhere All At Once" filmi, Oscar'da 11 adaylıkla öne çıktı.

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek Akademi Ödülleri'nde TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness)", En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar'a aday gösterildi.

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Yabancı Dilde Film dallarında adaylar şöyle:

-En İyi Film:

“All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water";

"The Banshees of Inisherin"

"Elvis”

"Everything Everywhere All at Once"

"The Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Triangle of Sadness"

"Women Talking"

95 Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törende en iyi yönetmen adayları ise şöyle:

Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin"

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

Steven Spielberg, "The Fabelmans"

Todd Field, "Tar"

Ruben Ostlund, "Triangle of Sadness":

Ruben Östlund'un yönetmenliğini üstlendiği film, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 76'ncı kez dağıtılacak olan "BAFTA Ödülleri"nde ise "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Casting" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında da aday gösterildi.

Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere, İsveç, İsviçre, ABD ve Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

En İyi Kadın Oyuncu

Ana de Armas, "Blonde"

Cate Blanchett, "Tár"

Andrea Riseborough, "To Leslie"

Michelle Williams, "The Fabelmans"

Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once".

En İyi Erkek Oyuncu:

Brendan Fraser, "The Whale"

Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"

Austin Butler, "Elvis"

Bill Nighy, "Living"

Paul Mescal, "Aftersun"

Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"AP/AP

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Hong Chau, "The Whale"

Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Brian Tyree Henry, "Causeway"

Judd Hirsch, "The Fabelmans"

Brendan Gleeson, "Banshees on Inisherin"

Barry Keoghan, "Banshees of Inisherin"

Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once."

Uluslararası film adayları:

"All Quiet on the Western Front" (Almanya)

"Argentina, 1985" (Arjantin)

"Close" (Belçika)

"EO" (Polonya)

"The Quiet Girl" (İrlanda).

Özgün senaryo adayları

"Everything Everywhere All at Once"

"The Banshees of Inisherin"

"The Fabelmans"

"Tár"

"Triangle of Sadness".

En iyi özgün müzik dalı:

Volker Bertelmann, "All Quiet on the Western Front"

Justin Hurwitz, "Babylon"

Carter Burwell, "The Banshees of Inisherin"

Son Lux, "Everything Everywhere All at Once"

John Williams, "The Fabelmans".

En iyi animasyon film adayları

"Guillermo del Toro's Pinocchio"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Puss in Boots: The Last Wish"

"The Sea Beast"

"Turning Red".

Sinema uzmanları 2023'ün Oscar ödülleri açısından "en belirsiz" yıllardan biri olacağı konusunda hem fikir. Hem uzmanlarda hem de jüride gözlemlendiği belirtilen bu "kafa karışıklığının" başlıca nedeni olarak ise dış yapımların son dönemdeki başarısı gösteriliyor.

Yabancı yapımların her sene daha da başarılı olduğunun altını çizen Clayton Davis, "Bence bu başarılar artmaya devam edecek" diyor.

Alman yapımı "Nothing New in the West"in İngiliz Bafta Ödülleri'ndeki başarısı Oscar için de yüksek şansa sahip olduğunun en büyük işareti.

Tören, film endüstrisi için Covid-19 yıllarından biri olan ve Cineworld gibi devlerin bu sonbaharda iflas başvurusunda bulunduğu bir yılın ardından geliyor.

Her ne kadar sinema salonları "Avatar" ve "Top Gun" sayesinde dolmuş da olsa son senelerdeki kayıplarının sadece yüzde 70'ini karşılayabildikleri belirtiliyor.

James Cameron'ın Avatar efsanesinin ikinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu gişede sembolik 2 milyar dolar hasılat sınırını geçti.

Geçen mayısta gösterime giren "Top Gun: Maverick" ise yaklaşık 1,5 milyar dolar kazandı