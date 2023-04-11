2023 Tütünde Zarar Azaltımı Zirvesi İspanya’da gerçekleşti

Madrid’de düzenlenen “2023 Tütünde Zarar Azaltımı Zirvesi” 15’ten fazla ülkeden 700’den fazla uzmanın katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin açılışında konuşan Sigara Zararlarını Azaltma Platformu sözcüsü ve onkoloji cerrahı Dr. Fernando Fernández Bueno “Farklı düşünenleri ötekileştirmeden sigarayla mücadelede nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir tartışma başlatmak her zamankinden daha gerekli. Bilimsel kanıtlara dayalı olarak sigarayla mücadelede nasıl ilerleyebileceğimizi tartışma ve öğrenme amacıyla bu zirvede buluştuk.” açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık Sigara ve Sağlık Hareketi eski Direktörü ve İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eski danışmanı Clive Bates’in moderatörlüğünü yaptığı, Nikotin ve Tütün Araştırmaları Derneği'nin (SRNT) kurucusu ve dünya çapında sigara bırakma kliniklerinde kullanılan Fagerstrom Testinin yaratıcısı Dr. Karl Fagerstrom ve Yunanistan Onassis Kalp Cerrahisi Merkezi'nde araştırmacı olup dünya çapında e-sigaralar hakkında hakemli yayınlarda en çok makale yazmış Dr. Konstantinos Farsalinos da dahil olmak üzere birçok saygın araştırmacının yer aldığı “Tütünün zararlarını azaltma konusunda bilimsel kanıtlar” başlıklı panelde en son bilimsel gelişmeler tartışıldı. Uluslararası öğrenimlerin yanı sıra, alternatif ürünlerin sigara kullanımını bırakma çalışmalarında etkinliğini destekleyen çalışmalar analiz edildi.

“İnsanları öldüren başlıca madde nikotin değil, sigara dumanı”

"Nikotinle savaş: yasal düzenleme, uluslararası deneyim ve halk sağlığı için sonuçları" başlıklı panelde farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelerin yanı sıra zarar azaltma politikalarının yasal zorlukları ele alındı. Clive Bates, insanları öldüren başlıca maddenin nikotin değil, duman olduğuna ve tüketicilerin toksinleri solumadan nikotin almasının mümkün olduğuna dikkat çekti.

Clive Bates sözlerine söyle devam etti: “Dünyada 1,2 milyar yetişkin sigara kullanıcısı var ve yılda 8 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu, harekete geçmemizi gerektiren en büyük halk sağlığı sorunu. Elbette çok daha düşük riskli ürünler olursa bir şeyler yapabiliriz. Burada yeni bir teknoloji konuşuluyor. Teknolojiyi ve yeni buluşları arkamıza alalım, ve bu sigara sorunu 10-15 yıl içinde bitsin. Ben böyle düşünüyorum.”

Dumansız bir gelecek için bilim destekli alternatifler

“Dumansız bir gelecek için acil bir strateji” başlığı altında düzenlenen panelde ise İspanyol uzman ve politikacıların katımıyla ulusal sağlık politikaları ve kazanımlar değerlendirildi. İspanya’da bulunan 10 milyon yetişkin sigara tüketicisine daha etkili ve gerçekçi çözümler sunmak için bilimin desteklediği yeni alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.