21 Aralık en uzun gece kış gündönümü nedir?

21 Aralık kuzey yarımkürede kış gündönümü olarak idrak edilecek. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta gündönümü gerçekleşecek. Aynı tarih güney yarımkürede ise yaz gündönümü olacak.

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık için oldukça kısa bir süre kaldı. Kış gündönümü olarak idrak edilecek gün aynı zamanda en uzun gece olacak. Peki, tam olarak kış göndünümü nedir?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en kısa gün, Kuzey yarıkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.