25 can aldı, hızla yayılıyor... İşte katil virüsün yayıldığı pazar

Çin'den yayılan ve tüm dünyayı sarsan koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda satılan yabani hayvanlardan yayıldığı öngörülüyor. İşte o pazardan görüntüler...

1

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

2

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

3

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

4

Şimdiye kadar 700 kişiye bulaşırken diğer dünya ülkelerine de sıçrayan katil hastalığın Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda satılan yayıldığı öngörülüyor.

5

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

6

Koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yayıldığı tahmin ediliyor.

7

Bu pazarda yarasa, yılan, koala, yavru kurt, timsah, tilki, tavuskuşu gibi yabani hayvanlar yenilmek için canlı canlı veya ölü olarak satılıyor.

8

Uluslararası basında yer alan haberde koronavirüsün yarasa çorbasından insanlara geçtiği ve yayıldığının tahmin edildiği belirtilmişti. Ancak daha sonraki açıklamalarda yemek olarak kullanılan yılanlardan bulaştığı kanısına varıldı.

9

İşte dünyayı alarma geçiren virüsün yayıldığı öngörülen pazardan iç kaldıran görüntüler...

10

11

12

13

14

15