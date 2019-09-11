6 yıldır yoğun bakımda olan Schumacher'in, taburcu olacağı iddia edildi

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in bakımından sorumlu olan hemşire, kök hücre tedavisi sonrası Schumacher'in bilincinin yerine geldiğini açıkladı. İngiliz basını da efsane ismin bugün taburcu olacağını iddia etti.

2013 yılında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören ichael Schumacher 'den müjde geldi. Pazartesi günü kök hücre tedavisi için Paris'te bulunan Georges-Pompidou hastanesine kaldırılan Schumacher'in bakımından sorumlu olan bir hemşire Le Parisien gazetesine konuştu.

"BİLİNCİ YERİNE GELDİ"

Hemşire yaptığı açıklamada, "Evet Schumacher'in bakımını ben yapıyorum. Schumacher'in uyanık olduğunu ve bilincinin yeni geldiği garantisi verebilirim." dedi. İngiliz basınında yer alan habere göre efsane ismin bugün taburcu olması bekleniyor.

UZUN SÜRE NET BİLGİ ALINAMADI

Efsanevi sporcunun F1 yarışlarını televizyonda izlediği iddia ediliyor. Alpler'de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher'in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

2013'TE KOMAYA GİRMİŞTİ

50 yaşındaki efsane Formula 1 pilotu, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle komaya girmişti.