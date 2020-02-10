7 yaşındaki kızın dramı... Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor

Hindistan’da yaşayan 7 yaşındaki Rajeshwari’nin vücudu, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı yüzünden her geçen gün taşa dönüşüyor.

Rajeshwari’nin genetik mutasyondan kaynaklanan bu rahatsızlığı dünyada sadece 24 kişide bulunuyor.

Tedavisi olmayan bu hastalık, resmen insan vücudundaki cilt yenilenme sürecine saldırıyor, bu da onun cildini sert ve pul pul hale getiriyor.

Rajeshwari, her geçen gün neredeyse taşa dönüşüyor ve hayatı sürekli acı içinde geçiyor.

Hastalık ölümcül değil, ancak onun günlük hayattaki hareketlerine engel oluyor. Yürümek, oturmak gibi basit aktiviteler bile ona acı veriyor.

Küçük yaşta başlayan pullanmalarının ilk zamanlar sadece ellerinde ve ayaklarında olduğunu söyleyen ailesi, geçen zaman içerisinde hastalığın yayıldığını söyledi.7

Rajeshwari’nin, Dantewada’daki kabile bölgesinden şehir merkezine tedavi için gitmesi de büyük bir sorun. Aile, fakir olduğu için Rajeshwari’ye gerekli tıbbi yardımı sağlayamıyor.

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde profesör olan Dr. Satyaki Ganguly, “Bu genetik bozukluğun tıbbi terimi İktiyoz Sedef hastalığı olarak geçiyor. Çok az vaka görülmesi nedeniyle, araştırmalar açısından büyük bir atılım olmadı. Şu anda, bilimin bu hastalık için bir tedavisi yok.”