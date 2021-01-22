76 yaşındaki kadın scooter ile trafikte polise yakalandı

Çin'de 76 yaşındaki lunapark çalışanı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan oyuncak scooter ile evine dönerken polis kontrolüne takıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde meydana geldi.

Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooterla evine dönerken polis kontrolüne takıldı. Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"Beni almaya gelmediler, ben de scootera bindim"

Durumu polise izah eden yaşlı kadın, "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooterı aldım" açıklamasında bulundu.