Avrupa Birliği (AB), 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı düzenleyecek. Brüksel'de yapılacak konferansı, birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu ve İsveç'in dönem başkanı olduğu AB Konseyi organize ediyor.

Konferansta sunumu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

Ursula von der Leyen, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere destek için bir araya gelineceğini söyledi.

Von der Leyen, "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu gibi güçlü devam edecek. Türkiye ve Suriye'deki halklara söz veriyoruz, onlarla bu uzun yolda beraberiz. Tüm milletleri, kamusal ve özel bağışçıları katkı yaparak hayatlarını kaybedenlerin anısını ve ilk yardımcıların kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi de depremzedeler için daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum" dedi.

Ulf Kristersson ise AB Konseyi Başkanı olarak İsveç'in AB ve uluslararası ortaklarla yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Türkiye ile koordinasyon içinde yapılacak konferans tüm AB üyesi ülkelere, birliğe aday ülkelere, potansiyel adaylara, komşulara, partner ülkelere, Rusya dışındaki G20 üyelerine, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Birleşmiş Milletler üyelerine, insani yardım kuruluşları ile finansal kurumlara açık olacak.

AB, uluslararası ortaklarına ve küresel bağışçılarına, deprem sonrası Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma çağrısı yaptı.

AB, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin yanı sıra, barınma ihtiyacını karşılayacak ekipmanlar ve tıbbi malzeme yardımı göndermişti.

Depremin ardından Türkiye'ye 1,750 arama kurtarma görevlisi ve 111 köpek gönderilmişti.

Türkiye'ye 12 milyon, Suriye'ye de 10 milyon euro maddi yardım yapılmıştı.