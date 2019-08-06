AB göçten "endişeli"

Avrupa Birliği'nin en büyük endişesi göç. Sonra iklim değişikliği, kamu maliyesi ve terör geliyor. İşte AB’nin son anketinin ortaya koyduğu veriler...

Anket, 7 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 28 üye ve 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldı.

Komisyona göre bu, Haziran 2014’tekinden bu yana elde edilen en iyi sonuçlar. 2014'ten beri en yüksek "geleceğe güven ve iyimserlik" verilerinden söz ediliyor.

Çalışma, euro için yüksek düzeyde destek olduğunu da ortaya koyuyor. AB'de euro'ya destek yüzde 62 seviyesinde.

Göç ise hala AB’nin başlıca kaygısı. 2018 sonbaharından bu yana 6 puanlık düşüşe rağmen yüzde 34 ile en çok endişe edilen konuların başında geliyor.

İklim değişikliği de göçten sonra AB’deki ikinci büyük endişe konusu.