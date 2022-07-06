AB Komisyonu Başkanı’ndan doğalgaz konusunda “acil gaz planı” çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 üyeliği Avrupa Birliği’nin Rus doğalgazının tamamen kesilmesine karşı acil durum planları yapması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “enerjiyi silah olarak kullanmaya devam ettiğini” belirterek, “12 üye devlet gaz arzındaki kesintilerden etkilenmektedir. AB düzeyinde koordinasyona ihtiyacımız var” dedi.

AB Komisyonu’nun yakında acil durum planı sunacağını belirten Von der Leyen, “Ortak pazarımızı ve endüstriyel tedarik zincirlerimizi aksaklıklardan korumak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ursula Von der Leyen Strasbourg’da yaptığı konuşmada ise,"Gaz arzının daha fazla kesintiye uğraması ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesi ihtimaline karşı şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Tam bir kesinti durumunda gazın en çok ihtiyaç duyulan yerlere doğru akmasını sağlamalıyız. Avrupa dayanışmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Rus enerjisine alternatiflerini de çeşitlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Von der Leyen, “Çabalarımız şimdiden büyük fark yarattı. Mart ayından bu yana Avrupa'ya yapılan küresel LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı 2021 yılına kıyasla yüzde 75 oranında arttı. ABD'den Avrupa'ya yapılan LNG ihracatı ise neredeyse üç katına çıktı" diye konuştu.

AB ülkeleri geçen ay, kış aylarında sıkıntı yaşanmaması için üye ülkelerin doğalgaz depolarının en az yüzde 80 oranında doldurulmasına karar vermişti. Yeni yönetmelik ayrıca AB topraklarındaki yeraltı gaz depolarının 2023-24 kışından önce yüzde 90 kapasiteye kadar doldurulması gerektiğini belirtiyor.

Ukrayna'daki savaş 27 ülkeli bloğu enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Üye ülkeler, ağustos ayında başlayacak Rus kömürü ithalat yasağına ek olarak yıl sonuna kadar Rus petrolünün yüzde 90'ını yasaklamayı kabul etti.

AB, Ukrayna'daki savaştan önce petrolünün yüzde 25'ini, doğalgazının ise yüzde 40'ını Rusya'dan alıyordu.