AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınadığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini sürekli olarak tamamen hiçe sayması, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

BM'nin tüm üyelerinin, özellikle de BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu tür eylemlerin asla kabul edilmeyeceğini açıkça söylemelerinin ve göstermelerinin çok önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi gerilimi artıran tüm eylemleri durdurmaya ve bunun yerine ana taraflarla diyalog yolunu seçmeye çağırıyor." denildi.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerindeki fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

ABD ve Birleşmiş Milletler de Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.