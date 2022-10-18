AB liderleri enerji krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek zirvede, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza tavan fiyat getirilmesini ele alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin davet mektubunu yayımladı.

"Gündemimizin odak noktası acilen hareket etmemiz gereken enerji krizi olacak." ifadesini kullanan Michel, talebi azaltmaya, arz güvenliğini sağlamaya ve fiyatları kontrol altına almaya yoğunlaşacaklarını belirtti.

Michel, toplantıda enerji fiyatlarını düşürebilecek diğer önlemleri de değerlendireceklerine işaret ederek, ortak gaz alımıyla birliğin ortak müzakere gücünden faydalanmak, gaz piyasasındaki koşulları daha doğru yansıtan yeni bir ölçüt geliştirmek ve geçici bir dinamik fiyat sınırı uygulamak gibi başlıkları ele alacaklarını kaydetti.

"Elektrik üretimindeki gazın fiyatını sınırlamak için bir AB çerçevesi kurmak gibi diğer kısa ve uzun vadeli piyasa müdahalelerini ele almamızı bekliyorum." ifadesini kullanan Michel, ülkelerin farklı yaklaşımlarına rağmen tartışmanın yapıcı ve ortak faydaya hizmet edecek biçimde şekillenmesini öngördüğünü aktardı.

Michel, "Ekonomik görünümümüz büyük ölçüde enerji krizini nasıl yönettiğimize bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlamasını istiyor. Almanya, Hollanda ve Danimarka ve bazı ülkeler ise bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor.

Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.