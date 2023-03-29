AB'nin göç ve iltica kurallarında reforma gitmesi için teklifler hazırlandı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) iltica ve göç yönetimi kurallarında reform yapılmasını içeren yasa teklifi paketlerine ilk onayı verdi.

Parlamentonun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde bugün yapılan oylamada, AB'nin uzun süredir gündemde tutulan ancak üzerinde uzlaşı sağlanamayan göç ve iltica anlaşmasının bazı bölümlerini içerecek farklı yasama paketleri onaylandı.

Onayla birlikte AP ile AB ülkelerinin ilgili bakanlarından oluşan AB Konseyi arasında müzakerelerin başlamasının yolu açıldı.

Paketlerde, AB'ye girmek isteyenlere daha sıkı tarama, iltica başvurularının çok daha hızlı değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, başvuruları değerlendirecek ülkenin belirlenmesi, iltica başvurusu yapanların hangi ülkelere yerleştirileceği gibi konulara yönelik yasama teklifi taslakları bulunuyor.

- Taramalar ve karar süreçleri hızlandırılacak

Paketler olduğu haliyle yasalaşırsa AB'ye "düzensiz" olarak kara veya deniz yoluyla girenlerin veya bir arama kurtarma operasyonuyla kurtarılacak AB topraklarına getirilenlerin kimlik tespiti, parmak izi, güvenlik geçmişi ve sağlık gibi taramaları 5 gün içinde sonuçlandırılacak, kriz dönemlerinde bu süre 10 güne çıkacak. Bu taramaların ardından uluslararası koruma veya geri dönüş prosedürleri başlatılacak.

Bu süreçte de iltica başvurularında karara varılması hızlandırılacak. Başvuruların itirazlar dahil 12 hafta içinde sonuçlandırılması istenecek. Ret halinde başvuru sahibi 12 hafta içinde geri gönderilecek. Reşit olmayan refakatsiz kişiler, 12 yaşından küçük çocuklar, bunların aileleri ve tıbbi sorunu bulunanlara düzenli iltica prosedürü uygulanacak.

Başvuru değerlendirme veya geri dönüş süreçlerinde, iltica başvurusu yapanlara AB ülkelerinde barınma sağlanacak veya geçici olarak gözaltında tutulabilecek. Reddedilenler hayati tehlike, kötü muamele, işkence veya tutuklanma gibi tehditler bulunması halinde geldikleri ülkeye gönderilmeyecek.

- "Dayanışma havuzu" ve adil yük paylaşımı

Paketin iltica ve göç yönetimi düzenlemesini içeren kısmındaki tekliflere göre de hangi AB ülkesinde iltica başvurusu yapılabileceğinin tespitinde başvuru sahibinin aile veya eğitim bağları gibi kriterler göz önünde bulundurulabilecek.

AB üyesi olmayan ülkelerle geri kabullerden yasal göçe kadar bazı konularda işbirliği artırılacak.

AB üyesi ülkelerin kaç mülteci alacağına ilişkin taahhütlerden oluşan bir "dayanışma havuzu" oluşturulacak. Diğer üyelerden nispeten fazla düzensiz göçmenin geldiği ülkeler, diğer üyelerin yeniden yerleştirme veya "kapasite geliştirme" tedbirlerinden faydalanabilecek.

Ani göç akınları gibi kriz dönemlerinde AB ülkeleri, sorumluluğun ve uluslararası koruma altındakilerin adil paylaşılmasını sağlayacak.

- Uzun süreli oturum izninin kolaylaştırılması isteniyor

Yeni teklife göre, bir AB ülkesinde uzun dönemli oturma izni bulunanlar, ilave şartlar olmadan iş veya eğitim için bir başka AB ülkesine göç edebilecek.

AB içinde uzun dönemli oturma izni alınabilmesi için AB'de yasal olarak geçirilen süre 5 yıldan 3 yıla indirilecek. Bu süreye geçici koruma, mevsimlik çalışma, eğitim, mesleki eğitim için geçirilen süreler de dahil edilecek. Uzun süreli oturma izni başvurularında en fazla 60 gün içinde karar verilecek.

Bunun için isteyen AB ülkesi en az A2 seviyesinde dil bilgisi şartı getirebilecek. Bu durumda ücretsiz dil kursu imkanı sağlanacak. Gayrimenkul satın alarak veya yatırım yaparak AB ülkesinde oturum alanlar uzun dönemli oturum izni için başvuramayacak.