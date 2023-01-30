AB Ombudsmanı, AP Başkanı'nın yolsuzlukla mücadele önerilerini zayıf buldu

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı Emily O'Reilly, Avrupa Parlamentosunun (AP) yolsuzluk soruşturması üzerine sunduğu taslak reform planındaki bazı önerileri zayıf bulduğunu bildirdi.

O'Reilly, yaptığı yazılı açıklamada, AP Başkanı Roberta Metsola'nın yolsuzluk soruşturması üzerine sunduğu taslak reform planıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Metsola'nın "AP nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunmadan önce eski milletvekilleri için bir 'sakinleşme' dönemi" ile "üçüncü ülkelerle olan dostluk gruplarının yasaklanması" gibi önerilerinden memnuniyet duyduğunu belirten O'Reilly, bazı önerileri zayıf bulduğunu kaydetti.

Tüm AP üyeleri ve personelinin lobiciler ve AB üyesi olmayan ülkelerden temsilcilerle yaptığı toplantılar hakkında bilgi yayınlanması gerektiğini vurgulayan O'Reilly, "AP üyelerinin davranış kurallarının uygulanmasını izleyen komitenin kendi inisiyatifiyle araştırma yapmasına ve görevlerini yerine getirmesi için yeterli kaynaklara sahip olmasına izin verilmeli." ifadesini kullandı.

AB Ombudsmanı, reform sürecinin mümkün olduğunca şeffaf olması, sonraki adımlarla ilgili içerik ve zaman çizelgesinin paylaşılması çağrısında bulundu.

-Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

-Reform önerileri

Metsola, 15 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini ilgili komiteye sevk ettiğini ve reformlar üzerinde çalıştıklarını bildirmişti.

Metsola'nın verdiği bilgiye göre, reform paketinde parlamentonun ifşacıları koruma sisteminin güçlendirilmesi, resmi olmayan tüm dostluk gruplarına yasak getirilmesi, ahlak ilkelerinin korunmasının gözden geçirilmesi ve üçüncü ülkelerle ilişkiler hakkında derin araştırma yapılması bulunuyor.

Yeni dönemde ayrıca Avrupa Parlamentosuna kimlerin girebileceği konusunda da bazı değerlendirmelerin yapılması, milletvekillerin mali deklarasyonlarının ayrıntılı incelenmesi bekleniyor.

Eski AP milletvekillerinin faaliyetleri, hangi milletvekillinin kimlerle görüştüğünü bildirdiği Şeffaflık Kayıtları'nın durumu ve parlamentoya kimlerin girip çıkabileceğine izin verilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması planlanıyor.