AB, ortak asgari ücret belirlenmesi için ilk adımı attı

Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler, birlik çapında işçilere ve ailelerine daha iyi yaşam standartları sunacak adil bir asgari ücret belirlenmesi konusunda Avrupa Komisyonu'na yetki verilen yeni düzenleme üzerinde anlaştı.

AB'nin Sosyal Haklar İlkesi kapsamında çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan yasa taslağı yeterli düzeyde asgari ücret belirlenmesinin desteklenmesine, ücret belirlemede toplu müzakerenin teşvik edilmesine ve asgari ücret hakkının korunmasına dair genel bir çerçeve sunuyor.

İsveç ve Danimarka, böyle bir girişimin kendi iş piyasalarında yaygın şekilde kullanılan toplu müzakere yöntemini tehdit edeceği gerekçesiyle uzun süredir karşı çıkıyordu.

TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN ORANI NE KADAR?

AB çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarının kabul ettiği yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyuran AB Dönem Başkanı Slovakya'nın Emek, Aile, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı Janez Cigler Kralj "Çalışma karşılığını vermeli. Biz insanların bütün enerjilerini işlerine harcayıp sonunda hala yoksulluk içinde yaşamasını ve doğru düzgün bir yaşam standardına erişememesini kabul edemeyiz. Bu yasa bu amaca doğru çok büyük bir adım olacak" dedi.

İşçilerin toplu sözleşmeler kapsamında olan işçilerin ve mevcut asgari ücret oranı AB üyeleri arasında büyük farklılık gösteriyor. Bu durum üye ülkelerin farklı iş ve emek modellerine sahip olmasının bir sonucu.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yasa taslağı bu farklılıklara saygı gösterirken, bütün üyelerde daha iyi ve etkin bir asgari ücret korumasını teşvik edecek bir yöntem sunmayı amaçlıyor.

ÜCRET BELİRLEMEDE TOPLU MÜZAKERENİN TEŞVİKİ



Toplu müzakerenin yoğun şekilde kullanıldığı ülkelerde düşük ücretli işçilerin payının asgari ücretlilere göre daha az olduğu bilgisinden hareket eden AB'li bakanlar, ülkelerinde toplu müzakerelere katılacak sosyal paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesini teşvik etmek üzerine anlaştı.Bu kapsamda eğer ülkelerindeki toplu müzakerelerin yüzde 70'in altına düşmesi halinde bunun teşviki için bir eylem planı hazırlanmasını da kabul etti.Makul düzeyde çalışma ve yaşam standartlarına erişilebilmesi için yeterli asgari ücretin desteklenmesinde anlaşan üye devletler, güvenilir ve açık kriterlerle asgari ücretin belirlenmesi ve güncellenmesi için prosedürlerin çerçevesi üzerinde anlaştı.Güncellemelerin düzenli ve zamanlı olması vurgulanarak miktarın otomatik endeksleme mekanizmalarıyla ayarlanabileceği de kaydedildi.ASGARİ ÜCRET HAKKININ KORUNMASIBakanlar ayrıca asgari ücret hakkı bulunan işçiler için etkin bir koruma mekanizmasına erişimi sağlamak üzere bir dizi önlemleri kabul etti.

Uygun kontroller ve teftişler, asgari ücretin korunmasına ilişkin bilgiye kolay erişim, kamu alımlarında varolan kuralların yeniden gözden geçirilmesi ve kuralları uygulamayan işverenlere karşı tazmin ve ceza hakkı gibi düzenlemeler bu kapsamda yer alıyor.

Bunun yanı sıra üye ülkeler ayrıca asgari ücret düzeyi, toplu müzakere kapsamı oranlarına ilişkin veri toplama ve iki yılda bir Avrupa Komisyonu'na rapor vermeyi de onayladı. Yasa taslağı kapsamında Komisyonun bu raporları değerlendirip AB Konseyi ve Parlamentosu'na sunması beklenecek.

Avrupa Komisyonu asgari ücret konusunda AB'nin ortak yetkisini elinde bulundurmak amacıyla 28 Ocak 2020'de AB Konseyi ve AB Parlamentosu'na öneri sunmuştu.