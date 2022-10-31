AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen tutar ortalama 25,3 avroya çıktı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 22 avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2022'nin ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 22 avro ödenirken, bu rakam 2022'in ilk yarısında 25,3 avroya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Hollanda'da satıldı. Hollanda'da 100 kilovatsaat elektriğe 5,95 avro ödenirken, bu ülkeyi 9,48 avroyla Macaristan, 10,93 avroyla Bulgaristan, 12,93 avroyla Malta, 13,12 avroyla Letonya, 13,54 avroyla Hırvatistan, 13,90 avroyla Slovenya, 14,64 avroyla Polonya, 14,97 avroyla Litvanya, 17,96 avroyla Slovakya, 19,45 avroyla Finlandiya, 20,17 avroyla Lüksemburg, 20, 56 avroyla Estonya, 20,86 avroyla Fransa, 21,99 avroyla Portekiz ve 22,49 avroyla Avusturya izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 45,59 avro ödedi. Bu ülkeyi 33,77 avroyla Belçika, 32,79 avroyla Almanya, 31,15 avroyla İtalya, 30,71 avroyla İspanya, 30,59 avroyla Çekya, 27,41 avroyla İrlanda, 26,07 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 25,25 avroyla İsveç, 23,62 avroyla Romanya ve 23,05 avroyla Yunanistan takip etti.

AB üyesi 22 ülkede elektrik fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 62 ile Çekya'da, yüzde 59 ile Letonya'da ve yüzde 57 ile Danimarka'da belirlendi.

Bu dönemde 5 AB ülkesinde ise elektrik fiyatları sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle geriledi. Elektrik fiyatları Hollanda'da yüzde 54, Slovenya'da yüzde 16, Polonya'da yüzde 3, Portekiz ve Macaristan'da yüzde 1 oranında azaldı.

-Doğal gaz fiyatı arttı

Yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 8,6 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6,4 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 22,16 avroyla İsveç'te yapılırken, bu ülkeyi 16 avroyla Danimarka, 12,93 avroyla Hollanda, 11,06 avroyla Estonya, 10,10 avroyla Çekya, 9,86 avroyla İtalya, 9,39 avroyla Belçika, 8,97 avroyla İspanya, 8,88 avroyla Yunanistan, 8,56 avroyla Lüksemburg, 8,50 avroyla Fransa, 8,47 avroyla İrlanda ve 8,37 avroyla Portekiz izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 2,91 avro ödedi. Bu ülkeyi 4,12 avroyla Hırvatistan, 4,62 avroyla Letonya, 4,88 avroyla Slovakya, 5,49 avroyla Polonya, 5,87 avroyla Litvanya, 6,11 avroyla Romanya, 6,91 avroyla Slovenya, 7,64 avroyla Bulgaristan, 7,67 avroyla Avusturya ve 8,06 avroyla Almanya takip etti.

Öte yandan, Finlandiya, Malta ve GKRY ise hanelerin doğal gaz fiyatlarını Eurostat'a raporlamıyor.

Doğal gaz fiyatları Macaristan dışında verilerini paylaşan 23 AB üyesi ülkede artış gösterdi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 154,3 ile Estonya, yüzde 110,4 ile Litvanya, yüzde 107,7 ile Bulgaristan, yüzde 100,6 ile Belçika, yüzde 97,8 ile Yunanistan, yüzde 95,4 ile Lüksemburg ve yüzde 94,5 ile Romanya oldu.

Gaz fiyatlarının sınırlandırıldığı Macaristan'da ise fiyatlar yüzde 0,5 geriledi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarında hızla artış yaşanmaya başlanan dönemin başını yansıtıyor. Savaş nedeniyle özellikle yaz aylarında doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış hız kazandı ve zirve yaptı.

- En ucuz gaz Türkiye’de

Verilere göre, Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2022'nin ilk yarısında en ucuza doğal gaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat doğal gaz için ödedikleri fiyat 1,70 avro olarak tespit edildi. Bu rakam AB ülkelerinin tamamından daha düşük bir seviye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2022'nin ilk yarısında ortalama 8,66 avroya satıldı. Böylece Türkiye'de elektrik, Hollanda dışındaki AB üyesi bütün ülkelerden daha uygun fiyatla tüketildi.