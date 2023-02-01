ABD Başkan Yardımcısı Harris, polisin ölümüne dövdüğü Nichols'un cenazesine katılacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Aile avukatı Ben Crump, Nichols'un annesi RowVaughn Wells ve üvey babası Rodney Wells'in Harris ile telefonda 30 dakikadan fazla görüştüklerini ve bugün yapılacak cenaze törenine davet ettiklerini söyledi.

Harris ile Nichols'un annesinin özel olarak konuştuğunu belirten Crumps, duyarlılığı için ailenin Harris'e müteşekkir olduğunu ifade etti.

Crump, polislerin "Nichols'u vahşice darp ederek öldürmesiyle" ilgili "eylem çağrısı" yapacağını kaydetti.

Bu arada Harris, 27 Ocak'ta, polis reformu yasası olan "George Floyd Polis Yasası"nın "acilen" kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.

Harris, "Tyre Nichols'un ve ondan önceki pek çok kişinin anısını onurlandırmak için adalet sistemimizden adının hakkını vermesini talep etmeliyiz." demişti.

-Olay

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.