ABD Başkanı Biden yine düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi Mezuniyet törenine katıldı.

Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden'ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı.ABD Başkanı'nın, ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeyi eliyle işaret ettiği görüldü.



Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu söyledi.BEYAZ SARAY'DAN BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden'ın günlük programını takip eden Beyaz Saray muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan'ın "tamamen iyi" hissettiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın Washington DC'ye dönmek üzere uçağına binerken "kocaman gülümsediğine" dikkati çekti.



ABD Başkanı'nın geçen yıl Air Force One'a binerken merdivenlerden düşüp Delaware'deki sahil evinin yakınında bisikletinin üzerinde devrildikten sonraki son tökezlemesi bu oldu. Biden her iki olayda da zarar görmedi.