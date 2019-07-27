ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'nin aldığı S-400'lerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Başkan Donald Trump, "Türkiye'yi Rusya'dan hava savunma sistemi aldığı için suçlamıyorum." dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık 125 F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini vurgulayarak, "Zor bir durum. Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum çünkü Obama döneminde meydana gelen birçok durum ve problem mevcut. Felaket olan bu mesele Obama yönetimine dayanıyor. Durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının zamanına ilişkin detay vermekten kaçındı.

ABD'de Türkiye'nin aldığı S-400'lerle ilgili tartışmalar sürüyor

Bir yanda Türkiye karşıtı lobinin yaptırım çağrıları, diğer yanda Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğuna vurgu yapanların çözüm önerileri. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi, Washington'da tartışılıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham da Türkiye ile kazan-kazan ilişkisi kurulması gerektiğini vurgulayarak, "S-400'lerin aktif hale getirilmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, Ankara ile görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekti, "NATO üyesine yaptırım çok ciddi bir konu, henüz takvim yok." ifadesini kullandı.