ABD'de 2021'de 10 kişinin öldüğü süpermarket saldırısının faili şizofren çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde 2021'de biri polis 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin, şizofreni hastası olduğu belirlendi.

Savunma avukatları, süper markete yaptığı saldırıda 10 kişinin ölümüne yol açan Ahmad Al Aliwi Alissa'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

Avukatlar, 16 Şubat'ta 23 yaşındaki Alissa'nın şizofreni hastası olduğunu belgeleyen doktor raporunu mahkemeye sundu.

Alissa'nın avukatları, burada, psikiyatrların müvekkillerine şizofreni tanısı koyduklarını ve bir sonraki aşama olan yürüyememe ve konuşamama haline de yakın olduğunu kaydetti.

Avukatlar, dosyada, "Alissa, bu semptomlardan çok fazla muzdarip ve iletişime geçme sorunu yaşıyor. Konuşurken sürekli tekrarlıyor ve kendisine sorulan sorular cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı.

Davaya bakan savcılardan Michael Dougherty, geçen ay, Alissa'nın algılama sorunu yaşadığı ve şizofreni belirtileri gösterdiğini açıklamıştı.

Alissa, Kasım 2021'de mahkemeye çıkamayacak seviyede akıl sağlığının yerinde olmadığı şüphesiyle hastaneye sevk edilmişti.

Ahmad Al Aliwi Alissa, Mart 2021'de Colorado eyaletinin Boulder kasabasında bir markette yaptığı silahlı saldırıda çalışanlar, müşteriler ve bir polisin de aralarında olduğu 10 kişiyi öldürmüştü.

Alissa, 10 kişiyi öldürmek ve 26 kişinin hayatını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanıyordu.