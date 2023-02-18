ABD'de 52 yaşındaki kişi, eski eşi ile 5 kişiyi silahla öldürdü

ABD'nin Mississippi eyaletindeki küçük bir kasabada 52 yaşındaki saldırgan, boşandığı karısı ve 5 kişiyi silahla öldürdü.

BBC'nin haberine göre, cinayetler, 300'den az kişinin yaşadığı Arkabutla kasabasındaki bir market, 2 ev ile arabada işlendi. Saldırganın elinde bir av tüfeği ve 2 tabanca olduğu belirtildi.

Yerel saatle 11.00 civarında benzin istasyonunun marketine girerek bir kişiye ateş eden saldırgan, ardından yakındaki bir eve giderek eski karısını vurdu.

New York Times'ın haberine göre, silahlı şüpheli, daha sonra evinin yanındaki başka bir eve giderek üvey babası olduğu düşünülen kişi ile kimliği açıklanmayan kadına ateş etti.

Zanlı, biri arabanın içinde diğeri de kendi evinden çok uzak olmayan bir bölgede 2 kişiyi daha öldürdü.

Yakalanan ve "kasten adam öldürmek"le suçlanan zanlı bölge hapishanesinde tutuluyor.

Mississippi Valisi Tate Reeves, şüphelinin tek başına hareket ettiğine inanıldığını söyledi.

Saldırının nedeni ise henüz belirlenemedi.