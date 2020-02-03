ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor

Bugün Iowa eyaletinde başlayıp 3 Kasım'da sona erecek ve ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 9 aylık maraton, Amerikan halkının tercihini belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri, bugün Iowa eyaletinde gerçekleştirilecek ön seçimlerle başlıyor.

Son dönemin en tartışmalı ABD Başkanı olan Cumhuriyetçi Trump koltuğunu 4 yıl daha korumak için çalışırken, Beyaz Saray'ı onun elinden almaya yemin etmiş Demokratlar ise seçmeni ikna edebilmek için uzun bir maratona başlıyor.

Trump'a yönelik azil tartışmalarının gölgesinde geçmesi beklenen yarışta, ekonomik faktörlerin Trump'ın şansını artırdığı yorumları ağır basıyor.

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

Ön seçim sürecinde iki tip seçim yapılıyor: Parti toplantıları (caucus) ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler (primary).

ABD'de hangi eyalette "primary" olarak adlandırılan sandık başı seçimlerinin, hangi eyalette parti toplantıları sonucunda hangi adayın ne kadar oy aldığının belirlendiği "caucus"un tercih edileceğini bu iki partinin yönetimleri belirliyor.

Bu süreçte çok sayıda ve önemli eyalette aynı gün ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da (Super Tuesday) ortaya çıkan tablo özellikle Demokratlardaki manzarayı daha net gösterebilir. 3 Mart'a denk gelen "Süper Salı"da California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyalette ön seçimler yapılacak.