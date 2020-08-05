ABD'de pandemi döneminde cinayetler arttı

ABD'li Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı 50 büyük kent baz alınarak yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de cinayetler bu yıl yüzde 24 arttı.

Araştırmaya göre, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizle birlikte ülkede 2020'de 3 bin 612 cinayet bildirildi. Araştırmada, ülkede ateş etme ve silahlı şiddette de artış görüldüğüne işaret edildi. Soygun gibi suçların sayısınınsa azaldığı bildirildi.

Cinayetlerin arttığı yerlerin başında Philadelphia, Detroit, Memphis gibi şehirler geliyor. Cinayetlerin 8'inden 1'inin işlendiği Şikago'nunsa durumdan en çok etkilenen kent olduğu kaydedildi. Bu yıl, şiddetin daha az görüldüğü Omaha, Nebraska ve Phoenix gibi şehirlerde yaşanan artış da dikkat çekti.

Toplamda, söz konusu 50 şehirden 36'sında cinayetler artışının iki haneli oranlara yükseldiğine işaret ediliyor.

Araştırma raporunda, pandemi döneminde karantina ve ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte emniyet kuruluşlarının halkın güvenliğini sağlama yetisinin zayıfladığı belirtiliyor. Ekonomik resesyon ve krizin de, sokakların bu dönemde boş olmasına karşın şiddet suçlarının artmasına neden olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan, ABD polisi, Covid-19 karantinası döneminde, insanların evlerde daha fazla kalmasından dolayı soygun ve tecavüz vakalarının azaldığını belirtti.

Polis, cinayetlerde yaşanan artışın en çok az gelirli kesimi etkilediğini söylerken, bazı araştırmacılar cinayetlerdeki artışın, toplumsal düzende çöküşün bir işareti olduğunu belirtti.