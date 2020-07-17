ABD'de yeni rekor, son 24 saatte 77 binden fazla vak'a

ABD'de 77 binden fazla kişiye bulaşan korona virüs salgının başlangıcından bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vak'a sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede toplam enfekte sayısı 3 milyon 576 bin 430'a ulaştı. Yine son 24 saatte 943 hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam ölü sayısı 138 bin 360'a ulaştı. ABD'de bir milyondan fazla kişi ise iyileşti ve taburcu edildi.



