ABD Dışişleri: “Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu yanıt geldiğini ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa’da görüşeceklerini açıkladı.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Price, şu ifadeleri kullandı:
Sözcü, ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla koordinasyona devam edeceğini ve NATO-Rusya Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi platformlar üzerinden Rusya'ya daha fazla angajman için baskı yapacaklarını belirtti.