ABD Doları üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' ifadesinin kaldırılması için yapılan başvuru reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi, bir kişinin ABD Doları üzerindeki 'Tanrıya Güveniyoruz' yazısının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Ulusal Bağlılık Yemini’ndeki 'Tanrı' ifadesinin kaldırılması için de mahkemeye başvuran Michael Newdow adlı aktivist, paraların üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' yazsının din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiğini savunuyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre birlikte iş yaptığı müşterilerinin ateist olduğunu ve Tanrı’ya inanmadıklarını belirten Michael Newdow, başlattığı imza kampanyasıyla müşterilerinin kullandıkları paraların üzerinde 'Tanrı’ya Güveniriz' yazısının inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde geçtiğimiz yıl 29 ateist, ifade özgürlüğü ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği gerekçesiyle paraların üzerindeki 'Tanrı’ya Güveniriz' ifadesinin silinmesi için mahkemeye başvurmuş fakat bu dava da reddedilmişti.

'Tanrı’ya Güveniriz' yazısı madeni paraların üzerine 1864, kağıt paraların üzerine ise 1955’ten bu yana yazılıyor.