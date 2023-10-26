ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya, BMGK'yi kilitleyip Gazze’de “insani ateşkese” fırsat vermedi

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesine yönelik kararlar, bazı daimi ve geçici üyeler tarafından engelleniyor.

BMGK'de 16 ve 25 Ekim'de Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesine yönelik görüşülen karar tasarılarına özellikle Batılı ülkelerden ret geldi.

Rusya'nın 16 Ekim'de BMGK'ye Gazze'de derhal "insani ateşkes" ilan edilmesine ilişkin sunduğu karar tasarısı, Japonya tarafından reddedilirken; ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edildi.

Tasarı, yalnızca Rusya, Çin, Gabon, Mozambik ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kabul edilirken; Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Gana, Malta ve İsviçre çekimser oy kullandı.

- "İnsani ateşkese" ABD ve İngiltere'den ikinci veto

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesine yönelik dün sunduğu karar tasarısını da İngiltere ve ABD veto etti.

Tasarı, yalnızca Rusya, Çin, Gabon ve BAE tarafından kabul edildi. Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Fransa, Gana, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre ise çekimser oy kullandı.

BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 "evet" oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.