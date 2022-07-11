ABD jeti uçak gemisinden denize düştü

ABD jeti uçak gemisinden denize düştü
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ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet jetinin 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi.

Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka detay verilmedi.

Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.

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