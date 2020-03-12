ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgına dönüştü.

Dünyayı sarsan salgın sebebiyle ABD'de 32 kişi hayatını kaybetti, başkent Washington'da da acil durum ilan edildi.

ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlü Tom Hanks oldu

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks de sosyal medya hesabından, eşi Rita Wilson ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.