ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentindeki silahlı saldırıda, 8 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek, "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.

Daha sonra basına açıklama yapan San Jose'nin polis yetkilileri, sabah gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı. David, hadisenin çok sıcak olduğunu ve yeni bilgiler için emniyet güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ölü ele geçirilen saldırganın ismini açıklamayan yetkililer, yaralıların yakın bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.