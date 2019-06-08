ABD Savunma Bakan Vekili’nden Bakan Akar’a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi.

İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirildi, görüşmelere devam edilmesinin önemi vurgulandı.

Dün Shanahan’ın ABD’nin Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atacağı bir dizi adımı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği açıklanmıştı.

Mektupta, eğitimleri devam eden 42 Türk hava kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken personelin 31 temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edilmişti.