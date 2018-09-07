ABD TARIM BAKANLIĞINA 3 BİN KEDİ İÇİN DAVA

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir tesiste denek olarak kullanılan binlerce kedinin öldürüldüğü iddiası üzerine ABD Tarım Bakanlığına dava açıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli "Beyaz Palto Atık Projesi" adlı hayvan hakları grubu, başkent Washington'daki yerel bir mahkemede dava açarak, bakanlığın yapılan deneyler ve öldürülen kediler hakkında bilgi vermesini istedi.

Söz konusu davanın, haziran ayında grubun bakanlıktan bilgi istemesi ve bakanlığın bu talebe yanıt vermemesi üzerine açıldığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, misyonunu "vatandaşların israf edilen vergileriyle finanse edilen hayvan deneylerini ortaya çıkarmak ve sona erdirmek" olarak tanıtan grup, bakanlığın yöneltilen sorulara cevap vermediğini ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası'nı ihlal ettiğini iddia etti.

"HALA KEDİLER KULLANILIYOR"

Tarım Bakanlığını yapılan deneyler kapsamında "kurumsal eylemsizlik ve tembellikle" suçlayan Beyaz Palto Atık Projesi Başkan Yardımcısı Justin Goodman, "Bakanlık, canlı hayvanlar olmadan yapabilmeleri gereken bir şey için bir alternatif bulmak yerine hala kedileri kullanmaya devam ediyor." dedi.

Grup, 2018 başlarında bakanlıktan konuyla ilgili "şiddet içerikli" dokümanlar elde ettiğini açıklamıştı.

Dökümanlara göre, tesiste her yıl ortalama 100 kediye insanlarda düşüğe ve doğum kusurlarına yol açan "toksoplazmoz" paraziti enfekte edildiği, kedilerin hastalığa yakalandıktan iki hafta sonra kalbe yapılan "ketamine" iğnesiyle ötanazi uygulanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

ABD Kongresi tarafından mayıs ayında yapılan bir soruşturmaya yazılı cevap veren Tarım Bakanlığı yöneticisi Chavonda Jacobs-Young ise deneylerin 1982'den beri yapıldığını ve bu araştırmalar süresince toplam 2 bin 988 kedinin kullanıldığını ifade etmişti.

(AA/AK/ÖK)