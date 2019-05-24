ABD, UFO araştırmalarını itiraf etti

ABD Savunma Bakanlığı UFO’ları araştırdıklarını resmen açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), “tanımlanamayan uçan nesne” olarak bilinen UFO’ları incelediğini resmen açıkladı.

Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdit Tanımlama Programı’nın (AATIP) 2012 yılında askıya alındığı düşünülürken, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood bu birimin hala araştırmaları sürdürdüğünü söyledi.

Sherwood yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, çalışma sahamızdaki tüm cisimlerin tanımlanması ve tehdit ihtimali bulunanların belirlenmesiyle ilgilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, ilgili departmanın ülkeyi düşmanlardan korumak için rutin araştırmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: NY Post