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ABD’de ölü sayısı 5 bini aştı

ABD’de ölü sayısı 5 bini aştı
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ABD’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini aştı. Enfekte olan kişi sayısı ise 216 bin 721’e ulaştı

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