Afganistan'da 1 ayda 300'den fazla sivil ve güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da geçen ay düzenlenen saldırılarda 300'den fazla sivil ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen ay sadece başkent Kabil, Helmand ve Gazne vilayetlerindeki üç büyük saldırıda 100'den fazla sivil öldü.

Taliban'ın, geçen ay Gazne vilayetinin Caguri ve Malistan bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 35 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 20 Kasım'da, bir düğün salonunda yapılan Mevlid Kandili töreni esnasında düzenlenen intihar saldırısında 50 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

ABD'nin 28 Kasım'da, Helmand şehrinin Garmsir ilçesinde düzenlediği hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 23 sivil yaşamını yitirdi.

Helmand Valisi Muhammed Yasin Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Taliban örgütüne yönelik operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirterek, militanların, sivil halkı kendilerine siper olarak kullandığını, bu nedenle sivil kayıp yaşandığını ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

İran sınırındaki Farah vilayetinde, kasım ayı boyunca meydana gelen saldırılarda 70'den fazla, Host vilayetinde 23 Kasım'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 26, ay sonunda Gazne vilayetinde Şii Hazaraların yaşadığı köyleri hedef alan saldırılarda ise 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gazne'de, 27 Kasım'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

HER GÜN ORTALAMA 60 MİLİTAN ÖLÜYOR

Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, kasım ayında yürütülen kara operasyonlarında her gün ortalama 60 militanın öldüğü bilgisi paylaşıldı.

1 OCAK-30 EYLÜL ARASINDA 3 BİNE YAKIN SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) ekim ayında yayımladığı rapora göre, Afganistan genelinde 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 bin 798 sivil öldü, 5 bin 252 sivil yaralandı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sivil ölümleri yüzde 5 arttı, yaralananların sayısı yüzde 3 azaldı.

UNAMA'nın raporuna göre, Afganistan'daki sivil kayıplarının yüzde 65'ine hükümet karşıtı gruplar neden oldu. Bu kayıpların yüzde 35'inden Taliban, yüzde 25'inden terör örgütü DEAŞ ve yüzde 5'inden diğer gruplar sorumlu tutuldu. Raporda, ölüm ve yaralanma olaylarında genelde intihar amaçlı el yapımı patlayıcıların kullanıldığı belirtildi.

Afganistan'ın Nangarhar ili, bu yılın 9 ayında 554 sivil ölümü ve 940 yaralıyla savaştan en çok etkilenen bölge oldu. Nangarhar'daki ölüm ve yaralanma sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla iki kattan fazla arttı.

Nangarhar'ın yanı sıra Kabil, Helmand, Gazne ve Faryab şehirlerinde yaşayan kişilerin diğer bölgelere göre daha fazla risk altında oldukları kaydedildi.

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sima Semer haziran ayında, ülkedeki şiddet olaylarında son 9 yılda 23 bin 130 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AFGANİSTAN'DA SAVAŞ "ÇIKMAZA GİRDİ"

Yeni Afganistan stratejisinin Taliban'ın ilerleyişine engel olamayışı ve bölgesel rekabetin kızışması, ABD yönetimini Afganistan stratejisinde radikal bir değişiklik yaparak Taliban’la masaya oturmaya zorladı.

ABD'nin 2001'den bu yana yürüttüğü savaştan Taliban güçlenerek çıktı. ABD ve NATO'nun desteğini alan Afgan güvenlik güçleri savaşta ağır kayıplar verirken Taliban, Afganistan'da alan kazanmaya devam ediyor.

Örgüt bugün Afganistan'ın yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor ve ülkenin yüzde 30'dan fazlasında da istikrarsızlık hakim. Kabil yönetimi ülkenin yüzde 50'sinde ancak kontrol sağlayabiliyor.

ABD'nin Afganistan savaşı her iki taraf açısından da büyük bir çıkmaza girmiş durumda.

TALİBAN KAZANMIYOR

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Taliban'a karşı yürütülen operasyonlarda verilen kayıplara değinmiş ve "Taliban kazanan bir konumda değil." demişti.

Afgan ordusunun, Taliban'la yaşanan çatışmalarda 2015 yılından bu yana 28 bin 529 asker kaybı verdiği bilgisini paylaşan Gani, bu kayıpların çoğunun sabit mevzilere yönelik saldırılarda verildiğini, Afgan Hava Kuvvetleri ile komandolarının Taliban'ın elinden toprak almayı sürdüreceğini ileri sürmüştü.

Diğer yandan, Afganistan'da 17 yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesi çabaları sürerken, son olarak Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşmüş ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

Gani, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için kurulacak uzlaşı komisyonunun üyelerini belirlemek amacıyla parti liderleri ve siyasilerle görüşmeye başlamıştı.