Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri helikopterin Farah'ın Bala Buluk ilçesinde kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığı kaydedildi.
Düşen helikopterin infilak ettiği ifade edilen açıklamada, kazada helikopterdeki 5 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, olayın araştırılması için teknik ekibinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların helikopteri vurarak düşürdüğü iddia edildi.
AFGANİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ
YORUM EKLE