AFGANİSTAN'DA SAVUNMA BAKANI'NIN BULUNDUĞU BİNAYA ROKETLİ SALDIRI

AFGANİSTAN'DA SAVUNMA BAKANI'NIN BULUNDUĞU BİNAYA ROKETLİ SALDIRI

 Afganistan'ın Gazne vilayetinde, içinde Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami'nin de bulunduğu Valilik binasına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, Bakan Bahrami'nin de katıldığı güvenlik toplantısının yapıldığı Valilik binasına roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin yaralandığını ifade eden Nuri, yara almadan kurtulan Savunma Bakanı ve diğer yetkililerin toplantıyı iptal ederek bölgeyi terk ettiğini belirtti.
Nuri, saldırıda Valilik binasının camlarının kırıldığını kaydetti.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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