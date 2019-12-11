AİHM, Osman Kavala’nın serbest bırakılması istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Gezi olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörü” suçlamasıyla yargılanan Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıkladı.
Mahkeme “Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını” istedi.
Kararda, Türk hükümetinin Kavala’ya yönelik “makul şüpheye dayalı suçlamaları” kanıtlayamadığı sonucuna varıldı.
Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin gerektirdiği ivedilik şartlarına uymadığı belirtildi.
AİHM, Osman Kavala’nın kendisiyle birlikte diğer insan hakkı savunucularını “susturma hedefiyle” tutuklandığına da kanaat getirdi.
Osman Kavala’nın tutukluluğunun son bulması için derhal serbest bırakılmasını istedi