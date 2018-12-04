Fransa’da haftalardır devam eden protestolara neden olan akaryakıt zamları 6 aylığına askıya alındı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyordu.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

FRANSA BAŞBAKANIN AÇIKLAMASI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını bildirdi.

Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransızların yaşadığı zorlukları ve onların öfkesini anladığını ifade etti.

Protestolarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu, bu nedenle şiddetin sona ermesi gerektiğini söyleyen Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını belirtti.

GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

Ülke genelinde 1 Aralık'ta 136 bin kişinin katıldığı gösterilerde çıkan olaylarda 263 kişi yaralandı ve 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişi gözaltına alındı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda üç kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi dörder ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Eylemlerde Müslüman karşıtı ve ırkçı saldırılar da düzenlendi.

ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, "sarı yelekliler"in protestolarının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğunu belirterek nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.

Otel rezervasyonlarında yüzde 15 ila 20 düşüş yaşandığını kaydeden Le Maire, yaklaşık 15 gündür restoranların ciro kaybının yüzde 20 ila 50 olduğuna işaret etti.

Le Maire, gösteriler nedeniyle Renault ve Peugeot'nun satışlarının da azaldığını belirtti.

Diğer yandan, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Yine Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

GEÇEN YILLARDAKİ PROTESTOLAR

Geleneksel olarak adaletsizliğe uğradığını düşündüğünde tepkisi ortaya koymak için sokaklara çıkan Fransızlar, daha önce de ülke genelinde birçok kez gösteriler düzenledi.

İki yıl önce çalışma yasasının protesto etmek için farklı tarihlerde birkaç kez düzenlenen gösterilere ülke genelinde sendikaların paylaştığı rakamlara göre iki milyondan fazla kişi katıldı. Bu gösterilerde polis, eylemcilere müdahalelerde bulundu, bazen de polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. Onlarca kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı bu eylemler nedeniyle ülkede "kaos" ortamı oluşmadı.

2010'da emeklilik yasasına karşı düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı gösterilerde de çok fazla şiddet içerikli görüntüler ortaya çıkmadı.