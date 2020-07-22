Alaska’da 7.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)’nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska‘da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alaska’da saat 06:12’de 13 kilometre derinlikte meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Can ve mal kaybına yönelik bir açıklama ise henüz yapılmadı.

En şiddetli ikinci deprem Alaska’da ölçülmüştü

Alaska’da 1964’te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, ölçülebilen en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, deniz tabanının 10 metre yükselmesiyle dev tsunami dalgaları oluşturdu. Deprem bu derece şiddete sahip olmasına rağmen, dünyanın en seyrek nüfuslu bölgelerinden biri olan Alaska’da yaşandığı için, yalnızca 128 kişi hayatını kaybetti. 300 milyon dolardan fazla hasar oluşturdu.