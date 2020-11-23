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Alkol bitince dezenfektan içen 7 kişi öldü

Alkol bitince dezenfektan içen 7 kişi öldü
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Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup kişi, içkileri bitince el dezenfektanı içti.

Dezenfektan içen 9 kişilik gruptan 7 kişi hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin de yoğun bakımda komada olduğu belirtildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, DİĞER 2’Sİ DE YOĞUN BAKIMDA

Hayatını kaybedenlerin arasında 41 yaşında bir kadın ve yaşları 27 ila 69 arasında değişen 5 erkek olduğu ifade edildi.

Diğer yandan son kurbanın da bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVCILIK ÖLÜM NEDENİNİ DUYURDU

Bölge savcısı olayla ilgili, “Zehirlenme, dezenfektan içilmesi sonucu meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Partidekilerin pandemi sırasında el temizleyici olarak satılan yüzde 69 metanol içeren dezenfektanı içtiği ifade edilirken, yetkililer yerel halkı antiseptik içmemeleri konusunda uyardı.

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