Almanya, AB'ye "Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında" kontroller yapacağını bildirdi

Almanya’nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını Avrupa Birliği’ne (AB) ilettiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakan Nancy Faeser’in AB Komisyonuna Polonya, Çekya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında insan kaçaklığı suçlarıyla daha fazla mücadele ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla geçici sınır kontrollerinin yapılacağını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Federal Polis Teşkilatı'nın uzun süredir Avusturya sınırında kullandığı araçları Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında da kullanabileceği ifade edildi.

Söz konusu ülkelerin sınırlarındaki kontrollerin bugünden itibaren 10 gün süreceği ve toplamda 2 ay uzatılabileceği bildirilen açıklamada, Avusturya sınırında yapılan sınır kontrollerinin süresinin de 12 Kasım’dan itibaren 6 ay uzatılacağı kaydedildi.