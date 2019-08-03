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Almanya'da 1 milyar euro değerinde 4.5 ton kokain ele geçirildi

Almanya'da 1 milyar euro değerinde 4.5 ton kokain ele geçirildi

 Almanya'da gümrük yetkilileri, Hamburg limanında 1 milyar euro değerinde 4,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bunun, bugüne dek ülkede ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.
Kokainin, Uruguay'ın Montevideo kentinden Belçika'nın Antwerp şehrine doğru yol alan bir yük gemisinde iki hafta önce rutin bir kontrol sırasında bulunduğu açıklandı.
Kayıtlarda soya fasulyesi olarak görülen kokain, 200 spor çantasına konmuş halde bir konteynerde bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucu, sıkı güvenlik önlemleri altında imha edildi.
4,5 ton kokainin piyasa değerinin 1 milyar euro (1,11 milyar dolar) olduğu kaydedildi.
Hamburg Almanya'nın en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük limanı.

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