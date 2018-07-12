ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI SEEHOFER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Afgan sığınmacılar hakkındaki ifadeleri ve Almanya'dan geçen hafta sınır dışı edilen Afgan bir sığınmacının Afganistan'da intihar etmesinin ardından Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'e istifa çağrısı yapıldı.

Seehofer'in önceki gün katıldığı bir toplantıda Afganistan'a 69 sığınmacının gönderildiğini belirterek, "Tam da benim 69. doğum günümde Afganistan'a 69 kişi geri gönderildi. Bunu ben sipariş etmedim. Bu (sayı) normalin üzerinde." ifadelerini kullanması ülkede eleştirilere sebep oldu.

Dün de Afganistan'a gönderilen 23 yaşındaki bir sığınmacının Kabil'de intihar ettiğinin öğrenilmesiyle Seehofer'in görevinden istifa etmesi istendi.

Sol Parti Milletvekili Jan Korte, sığınmacının ölümünden Seehofer'in de büyük ölçüde sorumlu olduğunu belirterek, "Seehofer’in gitmesinin zamanı geldi." dedi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Anton Hofreiter de Seehofer'in görevinin hakkını veremediğini ve bu görev için uygun olmadığını kaydetti.

Partinin diğer Eş Başkanı Katrin Göring Eckardt de sınır dışı konusunda şaka yapılamayacağını belirterek, "İnsan hayatına ilişkin kararlar kötü ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Seehofer, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından da eleştiriliyor.

SPD Gençlik Teşkilatı (Jusos) Genel Başkanı Kevin Künert, "acınacak durumdaki Seehofer'in karakter olarak makamını dolduramadığını" belirtti.

SPD Milletvekili Thomas Oppermann da insanların sınır dışı edilmelerinin ciddi konu olduğunu ifade ederek, "Bu konuya ilişkin şaka yapılmaz." yorumunda bulundu.

Seehofer, geçen ay sığınmacı konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüş ayrılığı yaşamış ve bu konu koalisyon krizine yol açmıştı.

Taraflar yoğun görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varmıştı.